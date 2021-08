Scoglitti, gli ultimi pescatori, un documentario. VIDEO

Vittoria - È appena uscito il documentario “Gli ultimi pescatori - un mestiere tra cielo e mare” scritto e diretto dal regista vittoriese Biagio Tinghino, che narra la storia di Giuseppe, pescatore scoglittiese.

La sinossi del documentario: ci troviamo nell'area più a sud della Sicilia, in un borgo marinaro, Scoglitti, dove tutto ruota intorno alla vita dei pescatori. Sorta in prossimità dell’antica Kamarina, Scoglitti, per molto tempo era stata, attraverso il suo piccolo scalo marittimo, la via più celere per l'esportazione del vino e degli altri prodotti dell'intera zona del ragusano. Qui troviamo Giuseppe, uno dei pescatori che ancora oggi continua la tradizione della sua famiglia.

Pescatore fin da bambino, ci racconta la sua storia ripercorrendo brevi ricordi giovanili, fino ai tempi d’oggi, facendo una riflessione sull’approccio che hanno i giovani con questo mestiere, sul problema climatico, sulla pesca intensiva e sul terribile rischio che stiamo correndo...

“Era da molto che desideravo girare un documentario sulla piccola pesca - ha dichiarato Biagio Tinghino -. Una sera dello scorso agosto, incontrando al porto Rossella e Davide, mi venne l’idea di proporre un’uscita notturna in barca, durante una battuta di pesca, insieme a Giuseppe.

Trovata la barca ed il pescatore, non restava altro che scrivere il soggetto. Ho prodotto questo documentario insieme al mio collega Fernando Leon, che si è occupato della direzione della fotografia e del montaggio.

Ringrazio Giuseppe Nicosia ed Alba Granvillano per la disponibilità e per la preziosa collaborazione.

Inoltre ringrazio Elisa Gallo e Manuela Di Franca per le traduzioni, Damaris Hunger e Stefano Salemi per la revisione dei testi”. La piccola pesca sostenibile va salvaguardata.