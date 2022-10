Scolaresche in visita alla Comando regionale carabinieri

PALERMO, 14 OTT Riprendono presso la Caserma "Dalla Chiesa", sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, le visite guidate da parte delle scolaresche degli istituti d'istruzione di Palermo e provincia. Questa mattina 40 alunni di quinta elementare dell'istituto comprensivo statale "Emilio Salgari" di Palermo sono stati accolti dal comandante della legione carabinieri "Sicilia", generale di brigata Rosario Castello, da una delegazione di volontari dell'associazione nazionale carabinieri, da un'unità del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia e di un equipaggio del nucleo radiomobile di Palermo. Hanno assistito inoltre a una dimostrazione sull'impiego del robot in dotazione agli Artificieri del Comando Provinciale. Successivamente, i piccoli visitatori, sono stati ricevuti dal Generale di Brigata, in congedo, Michele Di Martino, direttore della "Sala della Memoria", che ha illustrato la storia della chiesa di "Santa Maria Maddalena", risalente al 1187, e della presenza dell'Arma dei Carabinieri in Sicilia.

Infine, i bambini hanno visitato la "Sala della Memoria", dove sono in mostra cimeli e uniformi storiche. (ANSA).