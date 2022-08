Scoperta nuova specie di grillo a Pantelleria

PANTELLERIA, 05 AGO Una nuova specie di grillo è stata scoperta a Pantelleria. Ad attestare la specie finora sconosciuta, dopo averne sentito il particolare e insolito canto, sono stati gli entomologi dell'Università di Palermo e della Fondazione "Edmund Mach Centro Trasferimento Tecnologico", sull'isola per condurre studi realizzati in collaborazione con l'Ente Parco Nazionale di Pantelleria.

L'insetto è stato individuato in alcuni dei luoghi più inaccessibili della parte meridionale dell'isola e, a scopo scientifico, sono stati catturati alcuni esemplari. Dopo averlo esaminato, i ricercatori hanno, quindi, accertato che si tratta di una nuova specie di grillo, completamente sconosciuta alla scienza, appartenente al genere Acheta. Il Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, volendo coinvolgere la popolazione pantesca e tutti coloro che amano l'isola, ha pertanto lanciato un sondaggio per dare un nome a questa nuova specie, proponendo quattro alternative: pantescus, abitante di Pantelleria; marinus, legato alle coste dirupate dell'isola; petrosus, che vive tra le rocce vulcaniche nei pendii di difficile accesso dell'isola; phantasma, che è passato inosservato per tanto tempo e solo per caso è stato scoperto. (ANSA).