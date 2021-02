Scorre sangue vittoriese in Larissa Iapichino

Vittoria - Larissa Iapichino (Borgo San Lorenzo, Firenze, 2002) ha ottenuto il record mondiale Under 20 del Salto in Lungo e realizzandolo si è anche qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terranno la prossima estate. Il papà Gianni, originario di Vittoria, con un passato da atleta, ha parlato di lei in un’intervista: “Lei è sempre stata speciale, anche prima di nascere, la Toscana è casa sua. La sua passione? L’arte. Larissa è già una leonessa”.

Larissa Iapichino è la nuova stella dell'atletica leggera italiana. Con il 6,91 realizzato la scorsa settimana ha ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ed ha eguagliato anche il record indoor del lungo della mamma la grandissima Fiona May. Ora Larissa si prepara per la sua prima Olimpiade.

Appassionata di storia dell'arte

Gianni Iapichino, padre di Larissa ed ex atleta di livello, ha parlato della figlia che ama molto la sua terra la Toscana: "Qui le viene facile coltivare un’altra sua passione. Lei è appassionata di storia dell’arte, adora Botticelli, Amore e psiche di Canova, nelle foto che posta su Instagram c’è sempre una simmetria che accarezza le opere d’arte e i panorami fiorentini. A scuola è stata aiutata anche da professori molto bravi".

Gianni Iapichino ha anche parlato di quando ha visto Larissa fare la modella per Valentino: "Anche se in questo momento si sente svuotata dall’adrenalina, è già diventata una leonessa. Io sono il suo punching ball. Vederla modella per Valentino è stato un tuffo in un mondo che sembrava lontano, eppure diventato così concreto con uno staff che ha saputo mettere Larissa a suo agio. Questa collaborazione con la linea giovanile di Valentino è stata raccontata anche da Forbes Usa, che ha parlato di un’atleta che rappresenterà un’Italia che cambia".

Chi è Gianni Iapichino

Gianni Iapichino è nato a Columbus e si è poi trasferito a Firenze, dove il padre, originario di Vittoria si era trasferito per lavoro. Nel 1994 si è sposato con l'atleta britannica Fiona May che ha in seguito acquisito la cittadinanza italiana. La coppia ha avuto due figlie: Larissa nel 2002 e Anastasia nel 2009. Nel 2011 hanno annunciato la loro separazione. Oggi è il manager della figlia Larissa e dirigente della società sportiva trevigiana ATL-Etica San Vendemiano.