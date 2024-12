Scuola, ecco il super concorso previsto dal Pnrr: oltre 19mila nuovi posti

Roma - C'è tempo fino al 30 dicembre.

Il mondo della scuola si prepara al super concorso previsto dal Pnrr che mette a disposizione oltre 19mila nuovi posti. Tra le cattedre in palio 8.355 sono riservate a infanzia e primaria, 10.677 a medie e superiori. Il 25% del totale, cioè 4.840 posti, sono riservati al sostegno. Ecco tutto quello che c'è da sapere, partendo dalle tempistiche: c'è tempo, infatti, fino al 30 dicembre.

"Concorso Pnrr 2"

Quello che sta per partire è il secondo round di selezioni delle tre previste dal piano: e infatti questo concorso è stato nominato "concorso Pnrr 2".

I requisiti per infanzia, primaria e secondaria

Che cosa deve fare chi vuole candidarsi per l'infanzia e la scuola primaria? Quello che è necessario è laurea, già abilitante, in Scienze della Formazione primaria, oppure l'ex diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Rispetto al primo concorso, poi, potranno candidarsi per la scuola secondaria, anche i professori che non hanno ancora concluso il corso di abilitazione attivato nell'anno accademico 2023/2024. Servono, oltre alla laurea, 60 crediti formativi, di cui almeno 30 ottenuti (o da ottenere) entro il 30 giugno 2025.

L'esame scritto e il colloquio orale

Il concorso prevede un esame scritto e un colloquio orale. L'esame scritto, da fare al computer, dura al massimo 100 minuti e prevede di rispondere a 50 domande a risposta multipla (gli ambiti sono pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico e competenze digitali). Serve un livello di inglese B2. Con almeno 70 punti ottenuti su 100 si accede alla seconda fase, quella, appunto, del colloquio orale, che dura 30 minuti per infanzia e primaria, 45 per la secondaria. In questa fase dell'esame vengono accertate le competenze disciplinari, didattiche generali e di progettazione didattica.

Punti a disposizione

Anche al colloquio orale serve totalizzare almeno 70 punti. Poi ne restano a disposizione altri 50 per valutare eventuali titoli accademici, scientifici e professionali.

Richiesta per una sola Regione

Chi è interessato a partecipare al concorso può indicare una sola Regione, anche se idoneo a candidarsi per diverse tipologie di posizione. Per quanto riguarda la scuola secondaria, se si hanno i titoli di specializzazione necessari, si può partecipare a una classe di concorso del primo grado, a una di secondo grado e ai relativi posti di sostegno.

La domanda va presentata, con un contributo di 10 euro, accedendo al portale unico del reclutamento sul sito www.inpa.gov.it. I vincitori saranno assunti a partire da settembre 2025, visto che il ministero dell'Istruzione intende concludere entro l'estate tutte le procedure.