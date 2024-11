Se la chiesa offre le cure ai denti

Acireale, Catania - Giovedì 14 novembre 2024, alle ore 16.30, verrà inaugurato il nuovo Centro di Odontoiatria Sociale ad Acireale, alla presenza di mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. Il Centro si trova nei locali adiacenti alla Caritas Diocesana, in via Galatea 224, ed è il frutto di una collaborazione tra la Caritas Diocesana, guidata dal direttore don Orazio Tornabene, e la Società Ro.Ca.Mi. Srl di Giarre con amministratore pro tempore Massimo Sorbello.

Grazie a un Protocollo d'Intesa, la Caritas ha concesso in comodato d'uso gratuito i locali e le attrezzature odontoiatriche di sua proprietà, mentre la gestione del Centro sarà affidata alla Società Ro.Ca.Mi. Srl, che si avvarrà di personale specializzato, tra cui odontoiatri, igienisti dentali e tecnici odontotecnici. Il nuovo Centro è pensato per supportare le persone che, pur lavorando onestamente, faticano a sostenere le spese sanitarie, sempre più elevate per la crescente privatizzazione del settore. Funzionerà come uno studio dentistico privato, garantendo così la sua sostenibilità economica, ma offrirà anche prestazioni odontoiatriche a costi ridotti per gli utenti seguiti dal Centro di Ascolto diocesano della Caritas. Per le persone in condizione di povertà assoluta, invece, il protocollo prevede la completa gratuità delle cure.

Il Centro intende, inoltre, stipulare convenzioni con case di riposo, case famiglia, istituti religiosi e centri di accoglienza, per agevolare l'accesso alle cure odontoiatriche anche per queste categorie di utenti.