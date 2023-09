Se Papa Francesco non fa il segno della Croce

Roma - C’è un gesto omesso che Papa Francesco ha compiuto oggi.

Quando si è recato in Senato per omaggiare la salma del Presidente Giorgio Napolitano, Francesco non ha fatto il segno della Croce.

Napolitano non credeva in Dio.

Ci vuole umiltà, capacità di ascolto, empatia e rispetto -rispetto dell’altro- per rinunciare in maniera così radicale alla propria di identità. E’ persino banale ricordare che Sua Santità è un Capo di Stato, il leader religioso più influente del pianeta, l’uomo più potente del mondo per prestigio della carica, durata della carica e -ultimo ma non ultimo- autorevolezza personale.

E però Francesco non ha fatto il segno della Croce.

Consegnandoci un altro segno di rispetto sommesso. Lo praticano i giganti.