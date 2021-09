Settembre Covid, Sicilia in zona gialla da sola

Ragusa - Sardegna e Calabria, le due principali candidate al “downgrade” dopo la Sicilia, resteranno per un soffio in zona bianca nella settimana che parte da lunedì 6 settembre: l’ufficialità arriverà solo dalla cabina di regia ministeriale del venerdì ma è prassi che faccia riferimento ai dati registrati il martedì. Ecco perché si può dire con ragionevole certezza sin da ora che non ci saranno cambi di colore in Italia: la Calabria resiste ancora sotto il tetto delle rianimazioni, mentre nell'altra grande Isola i reparti ordinari hanno raggiunto ma non superato la soglia massima.

Per il momento, dunque, la Sicilia resta isolata in zona gialla. L’incidenza di positivi resta stabile sopra quota 190 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, ma peggiorano i parametri di terapie intensive e ricoveri ordinari: negli ultimi 7 giorni le prime sono passate dal 12 al 14% (da 102 a 117 pazienti) mentre le seconde dal 19,4 al 22,5% (da 740 a 824). Le soglie arancioni, rispettivamente del 20 e 30%, sono ancora lontane e - se le vaccinazioni proseguissero spedite ovunque - potrebbero non essere mai raggiunte e anzi regredire al bianco per fine mese.