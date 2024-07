Si affida il bar dell'ospedale Giovanni Paolo Ii, il bando

Ragusa - L’ASP di Ragusa rende noto che, nella piattaforma telematica Aziendale sezione E-procurement – Procedure di acquisto, è stata pubblicata la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento in concessione del locale per la gestione del servizio bar presso il presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa. Valore complessivo di concessione minimo € 336.000,00 oltre iva, per la durata di anni 6, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 36/2023. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 23.09.2024 alle ore 13:00.

La documentazione di gara è disponibile ai seguenti indirizzi:

https://app1.websanity.it/MENU/trasparenza1.asp?ID_Serv=1000&sezione=9030&sottosezione=10903024

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa