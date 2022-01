Sicilia, le zone arancioni diventano 46

Siracusa - Tre nuovi comuni siracusani in “zona arancione” e una proroga. Le new entry, da venerdì 14 e fino al 26 gennaio compreso, sono: Buccheri, Buscemi e Ferla. Dei 4 che scadevano oggi - Gravina, Caronia, Santa Lucia e Ribera – il governatore siciliano Musumeci ha prolungato in arancione solo quest’ultimo, fino a mercoledì 19. Diventano così 46 in tutto i territori comunali in fascia di rischio intermedia. Gli altri, sempre fino al 19, sono:

in provincia di Siracusa: Siracusa, Augusta, Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

in provincia di Caltanissetta: Caltanissetta e Gela.

in provincia di Enna: Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa.

in provincia di Agrigento: Canicattì e Palma di Montechiaro.

ina provincia di Messina: Capizzi.