Sicilia, si riallineano i dati Covid, spuntano 258 morti

Sono stati in tutto 1.505 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 1.287. I morti sono stati invece 258 (ma è un riallineamento dei dati) e così il totale delle vittime siciliane del virus sale a 5.015. E' quanto si evince dal bollettino covid del 9 aprile diffuso dal ministero della Salute.

La pressione sugli ospedali sale anche se non siamo su livelli di allarme: i ricoverati sono in totale 1.317 (ieri erano 1.283), di cui 168 nelle terapie intensive (ieri 164) e 1.149 nelle aree mediche (ieri 1.119). Il ricalcolo non è relativo solo alla voce dei morti, ma anche dei guariti che oggi sono stati indicati dal ministero in 6.022 e così il numero dei positivi scende addirittura sotto quota 22 mila: 21.752 (20.435 dei quali in isolamento domiciliare).

Il numero dei tamponi processati è di 32.182 e così la percentuale di positività si attesta sul 4,6%.

NELLE PROVINCE. E' sempre Palermo il territorio con il maggior numero dei casi. Ecco il dettaglio.

Palermo: 56.607 casi dall'inizio della pandemia (471 nuovi casi)

Catania: 47.463 (238)

Messina: 22.317 (128)

Siracusa: 12.684 (110)

Trapani: 11.830 (135)

Ragusa: 10.042 (84)

Caltanissetta: 9.086 (110)

Agrigento: 8.815 (181)

Enna: 5.294 (48)