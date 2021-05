Sicilia, zona mare

Modica - Solo il cielo plumbeo ha scoraggiato dall'indossare il costume da bagno, ma i 25 gradi centigradi del 2 maggio hanno indotto molti modicani a scendere in spiaggia a Marina di Modica. C'è tanta voglia di libertà e di estate dopo un inverno duro tra zone rosse e arancioni. In Sicilia l'unica zona desiderata è la zona mare. Chissà che il caldo estivo non scacci via il virus, mentre la campagna di vaccinazione contro il Covid avanza, finalmente.

News Correlate Attualità Playa Grande, primo bagno della stagione il primo Maggio