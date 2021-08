Sono un milione e mezzo i turisti in Sicilia il 9 agosto

Sicilia in zona gialla già dal 16 agosto, con il tutto esaurito negli hotel e un milione e mezzo di turisti in circolazione. Negli aeroporti sono sbarcati nel weekend 13mila passeggeri dai sei Paesi a rischio. Poi c'è il buco nero dello Stretto di Messina, e così la zona gialla diventa sempre più vicina. Dal 16 agosto.

Da venerdì, tra Palermo e Catania, sono atterrati 13mila passeggeri da 105 voli in arrivo dai sei Paesi ad alta circolazione della variante Delta. Ma un viaggiatore su tre sfugge all'obbligo di tampone. Il punto più debole è lo stretto di Messina: file chilometriche allo sbarco degli imbarcaderi e pochissimi all'area dei test rapidi.

In vista del maxi-afflusso la Regione ha attivato postazioni per lo screening in musei e parchi archeologici per chi è sprovvisto di green pass. In porti e aeroporti, però, i controlli sono difficili. Le recenti ordinanze del presidente della Regione Nello Musumeci hanno esteso l'obbligo del tampone, inizialmente previsto per Spagna e Portogallo, a chi arriva da Malta, Grecia, Francia e Paesi Bassi. Eppure il 30 per cento dei 35mila passeggeri sbarcati a luglio a Punta Raisi dai Paesi a rischio ha bypassato il Covid center. In teoria il test si può anche eseguire privatamente o al drive in della Fiera, ma le verifiche successive della polizia di frontiera sono solo a campione. In vista dell'aumento degli arrivi ad agosto, il commissario per l'emergenza Renato Costa e il direttore generale della Gesap Natale Chieppa hanno disposto di potenziare la vigilanza in aeroporto, migliorare il percorso che porta al Covid center e rendere più accoglienti le aree di attesa.

A Catania i voli giunti da venerdì a oggi dai sei Paesi "osservati speciali" sono 58 con 7mila passeggeri. A vigilare sono solo in sette: 2 guardie della Ksm, 3 volontari della Protezione civile e due amministrativi. Venerdì sono sbarcati circa 2.500 passeggeri da 21 voli monitorati, ma a sottoporsi al test sono stati 1.252, con un solo positivo rintracciato. Nell'ultima settimana però i controlli sono aumentati con l'impiego dei volontari della Protezione civile. Massima allerta all'aeroporto di Birgi, dove in un giorno sono transitati 3.100 passeggeri da voli nazionali ed esteri. Tampone per chi proviene da Malta e Amsterdam: in media 600 a settimana, con soli due positivi finora.