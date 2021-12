Sotto sequestro da 13 mesi: palestra Virgin lascia Palermo

Palermo - Il colosso del fitness Virgin Active lascia Palermo. Tredici mesi di sigilli per presunte irregolarità nella procedura di ristrutturazione dell’edificio di via Ventura non hanno fattochiarezza su eventuali responsabilità negli interventi nella sede. E i vertici della Virgin hanno fatto sapere al proprietario del complesso che se entro il 31 dicembre l’immobile non sarà disponibile a titolo definitivo, la società rescinderà il contratto in danno del proprietario dell'immobile.

Ci sono una ventina di giorni, quindi, per trattenere Virgin nel capoluogo siciliano e per salvare i lavoratori della palestra inaugurata a ottobre del 2019, chiusa un anno dopo con il primo sequestro e praticamente mai riaperta. Dal primo sequestro dell'ottobre 2020 una trentina di dipendenti sono rimasti in cassa integrazione e più o meno altrettanti con le loro famiglie a casa senza stipendio perché collaboratori con partita Iva.

“Siamo disperati – dicono i lavoratori della Virgin di Palermo – Sul caso è caduto il silenzio, non si è saputo più nulla dell’istanza di dissequestro. Se la storia dovesse finire così, non saremmo soltanto noi ad avere perso, ma anche la città”. Una città, Palermo, dove grandi marchi come Ikea e Decathlon non sono riusciti ad arrivare per ostacoli burocratici o difficoltà logistiche. A differenza di Catania, dove Ikea, Decathlon e la stessa Virgin esistono da anni.