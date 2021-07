Spazio, arriva l'asteroide di Ferragosto

Roma - Aumenta la tempesta di asteroidi attorno alla Terra: domenica scorsa l'ha "sfiorata" uno del diametro di 120 metri mentre questo sabato uno ancora più grande, di 135 metri, le passerà vicino. Per fortuna non abbastanza da metterci in pericolo: si chiama 2019 YM6 e resta tuttavia una delle rocce spaziali indicate dalla Nasa americana come potenzialmente pericolose per le grosse dimensioni e la traiettoria, entro i 7,5 milioni di chilometri dal nostro pianeta.

L’agenzia americana ne dà altri in arrivo ad agosto e settembre, di cui uno enorme, la notte del 14 agosto, del diametro di ben 655 metri. Se l'ombrello dell'atmosfera non ci proteggesse, frantumandolo e deviandolo, le conseguenze di una caduta sulla terra ferma sarebbero catastrofiche: l'impatto potrebbe cancellare un'intera nazione. Il vero problema, spiegano gli scienziati Usa, arriva però dagli asteroidi non ancora individuati e quindi non monitorabili.

Quello esploso sopra la Russia nel 2018, ad esempio, è apparso all'improvviso dietro l'ombra del sole e non era stato “scovato” dagli strumenti tecnologici fino a quando non si è schiantato contro l’atmosfera terrestre. Ma a minacciarci dall’alto sono anche i nostri rifiuti, come il satellite cinese precipitato lo scorso maggio: siamo riusciti a ridurre pure lo Spazio a una discarica di razzi e navette inutilizzate, che rischiano di diventare un serio pericolo.