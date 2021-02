Spiaggia di Caucana, cronaca di un crollo annunciato. FOTO

Santa Croce Camerina - Solo qualche settimana fa, il capogruppo di Liberi di Scegliere, Luca Agnello, aveva presentato un’interrogazione rivolta al sindaco, per sapere lo stato attuale del progetto per la tutela della zona costiera sul lungomare delle Anticaglie, siamo nella zona archeologica di Caucana in territorio di Santa Croce Camerina. Il progetto era stato finanziato dall’assessorato regionale Beni Culturali per circa 74 mila euro per lavori di ripristino recinzioni e tutela della zona archeologica da rischio frane. I lavori, di somma urgenza, sono stati affidati dal sindaco Barone, alla ditta aggiudicataria MCA S.R.L.S. di Scicli per 36.702,80 euro con un ribasso del 40,2062%, il 15 giugno 2019 e ultimati subito dopo l’estate 2020.

Le continue e persistenti mareggiate di queste ultimi giorni, hanno fatto franare e crollare in modo disastroso, le grandi gabbie di pietre che dovevano contenere le mareggiate stesse dal crollo della costa prospicente la strada. Nell’arco di tre giorni, si è visto il muro di contenimento curvarsi, fino al collasso totale in acqua.

Il mare, con il suo moto ondoso, ha evidentemente scavato e fatto mancare alla struttura la base di appoggio, con il conseguente crollo delle gabbie. È stato inutile l’azione di intervento dei grossi cavi d’acciaio che fungevano da tiranti, predisposti per trattenere i grandi gabbiotti di rete metallica contenenti tonnellate di pietre.

Evidentemente qualcosa è andata storto. L’ipotesi più plausibile, forse la mancata progettazione di un base solida unica, dove poggiare le gabbie stesse. Molta rabbia e malumore tra i cittadini che abitano tutto l’anno la frazione e delle persone che giornalmente passeggiano e corrono lungo la strada e la spiaggia, che è attualmente inaccessibile.

Caucana, e la sua martoriata costa non è nuova a questi disastri, tutto il tratto di quell’area è in serio pericolo di crollo. La strada in alcuni tratti si trova ad un metro dalla frana e gran parte delle strutture archeologiche sono già state distrutte e perse per sempre.

Ci si chiede, quando verrà fatto un serio progetto di intervento unico, per salvare il salvabile a livello archeologico e soprattutto difendere la strada e le abitazioni sovrastanti?