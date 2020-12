Spostamenti: Ragusa sciala, spiraglio per i piccoli comuni della provincia

Ragusa - In attesa dell’annunciato “Decreto” del governatore siciliano Musumeci, il premier Conte sta riflettendo sulla possibilità di rivedere lo stop allo spostamento tra comuni - in particolare i piccoli comuni - nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio. Sarebbe la svolta per gli abitanti delle cittadine del ragusano come Pozzallo, che ha un’area di appena 15 chilometri quadrati in cui muoversi in quei giorni. Ma anche Santa Croce Camerina, che ne ha 41; Giarratana, 43; Monterosso Almo, 55; Comiso, 65. Il problema non riguarda il capoluogo, Ragusa, che con i suoi oltre 440 km2 ufficiali ha il territorio comunale più grande di ogni altra città sull’Isola, battendosela solo con Caltanissetta, triplicando addirittura come estensione non solo Palermo ma anche importanti città della penisola come Napoli, Bari, Milano e Torino. Chi risiede nei paesini resterebbe di fatto isolato nei 3 giorni più importanti delle feste.

Sull'ipotesi di ammorbidirlo lo stop alla circolazione extracomunale, allargandola alla provincia o a un raggio chilometrico superiore, è in atto un pressing sul governo: interno da parte dei ribelli di Italia Viva, come sussulto finale prima di sparire alle prossime elezioni; ed esterno da parte dell’opposizione, intenzionata a guadagnare punti su un esecutivo sfiancato orami pure da Recovery Plan e Mes. Il presidente del Consiglio ne ha già parlato ai capidelegazione e gli scienziati del Cts sarebbero d’accordo. Intanto domenica prossima, tra ottimismo e prudenza, diventano gialle pure Piemonte e Lombardia. «L'Italia non è fatta solo di grandi città - dice il senatore renziano Andrea Marcucci -, lunedì spero che la maggioranza abbia una proposta concreta da sottoporre al Governo, durante la riunione dei capigruppo» a Palazzo Madama. L’eventuale allentamento comporterebbe una modifica al Dpcm del 3 dicembre e l’aggiornamento delle Faq.