Stretto di Messina, la traversata a nuoto di un vittoriese

Vittoria - Salvo Corallo ha coronato il suo sogno. Ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina.

"Martedì 9 luglio ore 06:30, presso la città di Messina esattamente a Torre Faro, ho cercato di attraversare lo stretto a nuoto insieme ad altri 30 partecipanti. Mi chiamo Salvatore Corallo, sono nato a Comiso il 12/05/2000 e vivo a Vittoria.

Ero l’unico siciliano del gruppo nonché l’unico vittoriese, gli altri venivano da diversi parti del nord e dall’estero. Da poco ho iniziato a fare parte della squadra Master di Comiso, sotto la guida del mio bravissimo allenatore Leonardo Ferrigno. Mi sono allentato molto negli ultimi 3 mesi facendo corsa, palestra e soprattutto nuoto in vasca da 50 mt.

L’attraversata non è stata una passeggiata però mi ha lasciato un segno indelebile che solo lo Stretto può lasciare per la sua spettacolarità dal colore blu ipnotico. Sono riuscito a fare un tempo di 64 minuti facendo 3,7 km, quando sono arrivato alzatomi ho perso l’equilibrio e mi sono in ginocchiato emozionandomi di avercela fatta, anche perché è da circa 8 mesi che volevo farlo, è stato bello rappresentare la mia meravigliosa città, penso che non sia l’ultima sfida, ce ne sarà un’altra con tratte molto più lunghe. L’associazione meravigliosa con cui ho partecipato si chiama “Swim Revolution”, sono stati molto accoglienti precisi e organizzati".