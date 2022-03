Sushi di carne, uramaki di roast beef e guncan di cinisara: VIDEO ricetta

Trapani – La cucina siciliana continua a mettersi in gioco e il blog “Il mio viaggio in Sicilia” ha fatto tappa nei giorni scorsi in un ristorante trapanese dove la novità è il sushi con la carne preparano i rollè “siculo-nipponici” di riso attorcigliato con alghe, fassona, lardo, cipolla croccante, nduja, semi di sesamo e altro ancora. A voi la videoricetta e... buon appetito!