Tampone incastrato nel naso, primo caso in Italia

Cesena - Si sottopone al consueto tampone di controllo, ma il bastoncino gli resta incastrato in una narice: è successo due giorni fa a un cittadino recatosi in auto al drive through del Maurizio Bufalini di Cesena. La curiosa notizia è stata riportata ieri dal Corriere Romagna. Poteva finire male per l’uomo, trasportato in ambulanza al vicino pronto soccorso dell’ospedale, dove i medici del reparto di otorinolaringoiatria hanno provveduto a sfilargli in sicurezza il tampone.

“Incidenti che possono capitare” riferisce l’Ausl romagnola, sottolineando tuttavia che “in un anno e mezzo di pandemia si è verificato solo un episodio. E’ quasi certo che il paziente in questione avesse le fosse nasali ipertrofiche - spiegano i sanitari -, una condizione che può rappresentare un rischio, anche se tutto si risolve sempre senza difficoltà”.