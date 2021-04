Tayaranjet partner di Iata per il Travel Pass

“Covid tested“ in corso. Lo Iata Travel Pass, il documento digitale per viaggiare in sicurezza verrà testato sui voli nazionali della compagnia aerea Tayaranjet che ha aderito al progetto della Iata, l’International Air Transport Association (IATA).

In aeroporto i passeggeri potranno vivere un’esperienza di viaggio più semplice e sicura esibendo il Travel Pass della Iata, senza alcun contatto fisico e con la certezza di essere in regola con i requisiti sanitari del Paese di destinazione.

IATA Travel Pass Digital Passport consiste, lato passeggero, in una App per dispositivi mobile innovativa, progettata per informare i passeggeri su quali test, vaccini e altre misure sono richiesti per mettersi in viaggio e dare loro la possibilità di condividere in modo rapido e sicuro informazioni sulla propria situazione sanitaria. In pratica, proprio attraverso la App e mediante la creazione di una sorta di identità digitale del passeggero i passeggeri possono catalogare e conservare in uno spazio digitale i certificati di vaccinazione e i risultati di test e tamponi Covid-19 effettuati. In questo modo, le informazioni sanitarie del passeggero possono essere agevolmente condivise con le autorità locali e le compagnie aeree, che le possono verificare attraverso la scansione di un QR Code.

“Il futuro per il trasporto aereo è rappresentato dalla capacità di processare in modo digitale i dati dei passeggeri relativi al Covid-19 – dichiara Gianfranco Cincotta, country manager di Tayaranjet-. Siamo felici di essere fra i primi partner di Iata a testare l’iniziativa in tempo reale e presto lanceremo altre attività per migliorare ulteriormente la customer experience. Siamo certi che il passaporto sanitario digitale giocherà un ruolo chiave in questo sforzo ed è il percorso giusto per facilitare la circolazione delle persone offrendo ai clienti un’esperienza aeroportuale più semplice, veloce e contact less.

Intanto, Tayaranjet si rifa il look. E’ online il nuovo sito della compagnia. Nuova grafica, nuovo claim per la summer 2021 e booking immediato, sotto l’egida del “Ripartiamo”. www.tayaranjet.com. Qualche informazione in più sul progetto Travel Pass Iata per coloro che vogliono approfondire maggiormente i contenuti al link.