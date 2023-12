Tempesta solare sulla Terra

Una forte tempesta solare colpirà la Terra oggi, venerdì 1° dicembre. Secondo quanto riportato dalla Nasa e dai grafici dello Space Weather Prediction Center (SWPC), il centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA) degli Stati Uniti, il fenomeno sarebbe la conseguenza di una potente eruzione solare di classe M9.8 esplosa il 29 novembre alle 14:50 EST (1950 GMT). L'alone di particelle liberate si starebbe muovendo molto velocemente e starebbe per fondersi con degli aloni diretti verso la Terra. Le CME cannibali sono infatti espulsioni di massa coronale veloci che spazzano via le CME più lente di fronte a loro.

Cosa è

Un'espulsione di massa coronale (CME) è una espulsione di materiale dalla corona solare nell'eliosfera, osservata con un coronografo in luce bianca. Le CME sono spesso associate a brillamenti o a qualche altra forma di intensa attività solare, anche se non è ancora stata stabilita una chiara relazione tra questi eventi. In corrispondenza di un massimo solare, il Sole produce tre espulsioni di massa coronale al giorno, mentre nei periodi di minimo solare si ha in media una CME ogni cinque giorni.

I rischi

Grandi masse di plasma, o materia surriscaldata, volano attraverso lo spazio in una massa coronale. Una percentuale potrebbe colpirla, distorcendo il campo magnetico del nostro pianeta. Così per esempio, il terzo polo delle spine elettricahe che di solito fornisce alle cariche elettriche in eccesso un posto sicuro dove andare, diventrebbe «come un grande circuito elettrico». E il rischio è che si ottenga effettivamente corrente da terra, ha spiegato. Ad essere vulnerabili sono la rete elettrica, i satelliti, i cavi sotterranei in fibra ottica con guaine di rame, i sistemi di navigazione e Gps, i trasmettitori radio e le apparecchiature di comunicazione. In generale, le tempeste solari non sono dannose per l’uomo, ma un brillamento solare ad altissima energia può colpire gli organismi viventi creando radiazioni dannose. Tuttavia, a causa dell’atmosfera terrestre, questi brillamenti non causano gravi danni agli esseri umani.

L'aurora

L'aurora boreale che qualche mese fa ha colorato di rosa anche il cielo italiano in un fenomeno rarissimo, era dovuto proprio ad una forte tempesta geomagnetica. Si tratta di un fenomeno raro perché le aurore sono visibili quasi esclusivamente nelle regioni polari, dove è più intensa l'interazione fra il campo magnetico terrestre e lo sciame di particelle provenienti dal Sole.

I precedenti

È già successo prima. Il professor Peter Becker della George Mason University riferisce dell'evento di Carrington del 1859. Quella fu l'ultima volta che una Cme raggiunse la Terra. «Ha distrutto il sistema telegrafico, le scintille volavano letteralmente dalle linee telegrafiche - ha detto Becker - Alcuni operatori sono rimasti fulminati perché i cavi finivano per trasportare alta tensione, cosa che non avrebbero mai dovuto fare, ma le variazioni del campo magnetico sono diventate così forti da diventare quasi un sistema generatore e spingere queste correnti lungo i cavi.