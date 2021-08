Tennis, avanti Cecchinato e la Paolini a Winston-Salem e Chicago

ROMA, 23 AGO Buona la prima per i tennisti azzurri Marco Cecchinato e Jasmine Paolini, impegnati rispettivamente sui campi in cemento di WinstonSalem in North Carolina e di Chicago in Illinois.

Il 28enne palermitano n.83 al mondo ha battuto il 30enne statunitense Tennys Sandgren (n.85) col punteggio di 64 64, mentre la 25enne toscana n.100 del ranking mondiale ha eliminato la 30enne giapponese Misaki Doi (n.95) per 64 62. (ANSA).