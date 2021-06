Toglieremo la mascherina il 5 luglio?

Roma - Via le mascherine all'aperto? L'ipotesi più accreditata è che l'obbligo termini il 5 luglio, ma la data sarà calcolata anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima che per la seconda dose. È quanto si apprende in merito alla data che sarà fissata per eliminare l'obbligo della mascherina all'aperto, sul quale è previsto un parere del Cts la prossima settimana. Una seconda ipotesi è la data dal 28 giugno, quando l'Italia entrerà tutta in zona bianca, compresa la Valle d'Aosta unica regione in gialla a partire da lunedì.

L'ipotesi principale è di introdurre la fine dell'obbligo a inizio luglio, probabilmente lunedì 5. Togliendo la mascherina, bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e va comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento. Restano però timori sulla diffusione della variante Delta, in particolare per i vaccinati solo con prima dose, che non sarebbero abbastanza protetti da evitare il contagio.

Ipotesi stop mascherina all'aperto con l'Italia tutta bianca

In Italia l'obbligo di mascherina all'aperto potrebbe venire meno quando tutto il Paese sarà in zona bianca. È quanto si apprende da fonti qualificate. In questo caso, si tratterebbe dunque del 28 giugno, quando anche la Valle d'Aosta, l'unica regione ancora gialla, dovrebbe cambiare colore (il resto del Paese sarà bianco da domani). Tuttavia non è questa l'unica ipotesi in campo: c'è infatti chi sostiene che per abbandonare la mascherina sia necessario aspettare almeno fino al lunedì successivo, 5 luglio, alla luce del rischio varianti. Domani sera il Cts si riunirà per fornire il parere richiesto dal ministero della Salute.