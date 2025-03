Tre nuovi diaconi in Ragusa

Ragusa - Un insegnante di religione, un manager, un consulente di una organizzazione di produttori agricoli sono gli identikit dei tre diaconi permanenti che sabato 29 marzo saranno ordinati dal Vescovo. Monsignor Giuseppe La Placa, nel corso di una solenne celebrazione che si terrà in cattedrale alle 10.30, attraverso l’imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, ordinerà diaconi Giuseppe Bottone, Gianni Corallo e Giuseppe Latino. Per la comunità diaconale e per tutta la Chiesa di Ragusa è un momento di grande gioia anche perché questo rito torna a celebrarsi dopo più di 25 anni. L’ultima ordinazione di diaconi permanenti risale infatti al 1999 e fu officiata da monsignor Angelo Rizzo.

Queste le schede dei tre diaconi che saranno ordinati sabato 29 marzo.

Giuseppe Bottone, 63 anni, sposato con Anna Carfì e padre di Alfonso e Alessandro. Fa parte della parrocchia San Giovanni Battista di Ragusa ed è componente dell’ufficio Liturgico diocesano.

Gianni Corallo, 63 anni, celibe, economo diocesano, appartiene alla parrocchia San Giovanni Battista di Ragusa di cui è anche componente del Consiglio degli Affari economici e del legato Ottaviano-Gentile.

Giuseppe Latino, 61 anni, sposato con Cettina Assenza, e padre di Rosario, Matteo ed Elisabetta. Fa parte della parrocchia Resurrezione di Vittoria.