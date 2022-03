Ucraina: marittimo Pozzallo, a Kherson fiume di solidarietà

Pozzallo - "Anche questa notte non abbiamo sentito bombardamenti, abbiamo riposato bene". Lo dice all'AGI, in questa sorta di diario da Kherson, in Ucraina, Giovanni Bruno, marittimo di Pozzallo che da 23 giorni è bloccato a con moglie e figlia di 22 mesi in casa dei suoceri, insieme a un gruppo di italiani. Ieri la sua famiglia è riuscita a rifornire la macchina di carburante, pronta per l'eventualità che si apra un varco di sicurezza per lasciare la città.

"Devo ringraziare tutti quanti, volontari e istituzioni - aggiunge - che si stanno muovendo per portare aiuti alla gente. So anche che si stanno prodigando per fare arrivare le medicine. Anche oggi la speranza è che la situazione migliori". Il marittimo pozzallese riferisce anche che "il sindaco di Kherson, Igor Kolykhayev, si è attivato per potere garantire almeno il passaggio di cibo e medicine per la citta'". Come riferito nei giorni scorsi, Kherson è stata presa dai militari russi che ne controllano accessi. E' di ieri la notizia che il contingente russo ha tolto la bandiera ucraina dal palazzo regionale di Kherson.