Un decesso Covid il 2 giugno, è un 69enne ragusano vaccinato

Ragusa – Un morto Covid in provincia, nelle ultime 24 ore: si tratta di un uomo di 69 anni di Ragusa, vaccinato con due dosi da meno di 120 giorni, deceduto al Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II. Le vittime sul territorio ibleo, da inizio pandemia, diventano così 554; 93.305 invece i residenti guariti. Prosegue a scendere la curva dei contagi: ad oggi, giovedì 2 giugno 2022, i positivi sono in tutto 1682; di cui 1656 in isolamento e 26 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo.

Il dettaglio nei 12 comuni: 42 Acate, 61 Chiaramonte Gulfi, 135 Comiso, 25 Giarratana, 82 Ispica, 354 Modica, 3 Monterosso Almo, 145 Pozzallo, 71 Ragusa, 29 Santa Croce Camerina, 81 Scicli, 228 Vittoria. Nel consueto monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe sui nuovi casi per 100mila abitanti, la provincia di Ragusa è quarta in Sicilia a quota 309: -15% rispetto alla settimana precedente (-11,7% la media regionale).