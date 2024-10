Un enorme tumore ovarico (16 chili) asportato ad una donna

Taormina - Rimosso, all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, cittadina turistica del messinese, un tumore di origine ovarica di circa 16 kg in una signora originaria dell’Australia ma residente in una cittadina della valle Alcantara. Ad in intervenire l’équipe del reparto di chirurgia ad indirizzo oncologico composta dal primario, Vincenzo Panebianco e dal dottor Mario D’agostino, mentre del gruppo di anestesiologica hanno fatto parte il primario, Giacomo Filoni dalla dottoressa, Viviana Brunetto.

La signora aveva avvertito un aumento di volume dell’addome negli ultimi tempi, ma non se ne era curata. Poi ha consultato il reparto di chirurgia del nosocomio taorminese e dopo gli accertamenti, che hanno compreso una tac e gli esami cardiologici, si è scoperto, appunto, il male ad origine ovarica. La donna è, quindi, stata sottoposta ad intervento di asportazione radicale del tumore insieme con utero e ovaie coinvolte secondo uno speciale protocollo medico.