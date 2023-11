Un video per ricordare don Raffaele Campailla a 3 anni dalla scomparsa

Ragusa - Stroncato dal Covid in tre settimane, il virus si insinuò nel diabete. Sono trascorsi tre anni dalla morte di padre Raffaele Campailla, giovane sacerdote ragusano molto amato dai suoi parrocchiani. Su Youtube è stato pubblicato nei giorni scorsi, in occasione dell'anniversario della morte, un video che lo commemora e una messa è stata celebrata in sua memoria. Era parroco della chiesa Santissima Nunziata di Ragusa. Aveva 47 anni ed era originario di Comiso.

Ecco a seguire la “Lettera dal cielo”: