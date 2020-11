Vaccini Covid, Arcuri: A fine gennaio 3,4 milioni di dosi in Italia

Roma - I primi vaccini «potrebbero essere disponibili già a partire dai primi mesi del prossimo anno». In particolare «il vaccino Pfizer, il cui iter di validazione sembra essere, a oggi, il più avanzato, permetterebbe all’Italia di disporre già dal fine gennaio 2021 di circa 3,4 milioni di dosi da somministrare a 1,7 milioni di persone. È necessario, pertanto, scegliere il target di cittadini a cui somministrare le prime dosi disponibili».

Così il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri. Nella prima fase si pensa di somministrare il vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e, tramite unità mobili, nei presidi residenziali per anziani. Per gli altri vaccini in arrivo, destinati, invece, a tutte le altre categorie di cittadini, «saranno previste modalità differenti di somministrazione, in linea con la ordinaria gestione vaccinale, attraverso una campagna su larga scala (es. drive-through) a partire dalle persone con un elevato livello di fragilità».