Vaccini Sicilia, ripartono prenotazioni e iniezioni: a Ragusa 2.300 Moderna

Ragusa - Riaperte le iscrizioni al vaccino sul sito delle Poste: sono tornate quasi 140mila le fiale da scongelare nei freezer siciliani dalle 70mila scarse dello scorso weekend, che avevano costretto a uno stop precauzionale delle prenotazioni. Poi c’è stato il caos dei dati falsi, l’errore dei dati sbagliati, ma ora la campagna pare pronta a riprendere le iniezioni per over 80, la fascia 70-79 anni, il personale scolastico e i soggetti fragili. A Ragusa sono andate 2.300 delle 36.300 nuove dosi Moderna appena distribuite, e che saranno utilizzate come prima dose dai medici curanti per le punture a domicilio.

Se le forniture saranno regolari e la “macchina” non s’incaglierà di nuovo si qualche scoglio sanitario o giudiziario, l’obiettivo - ambizioso ma ufficioso - è di ben 900mila somministrazioni solo ad aprile in tutta la regione quando da gennaio a oggi, come riporta la piattaforma ministeriale, non ne sono state fatte neanche 810mila. In Sicilia sono oltre 80 i centri vaccinali, distribuiti in 60 dei 390 comuni siciliani. In provincia di Ragusa, oltre all’hub allestito all’ex Ospedale civile del capoluogo, ci sono i centri attivati presso: Ospedale San Giovanni Paolo II di Ragusa (Pfizer, Moderna e AstraZeneca); Ospedale di Scicli (Pfizer e AstraZeneca); Ospedale Guzzardi di Vittoria (Pfizer e AstraZeneca); Ospedale Maggiore di Modica (Pfizer e AstraZeneca); Ospedale Regina Margherita di Comiso (Pfizer e AstraZeneca). Quando usciremo dal tunnel Covid dipenderà tutto dalla campagna vaccinale: è soprattutto, più che i divieti, questa a dirigere ormai la curva epidemiologica.