Vaccino Covid, ecco quando potremmo vaccinarci

27 milioni di dosi acquistate dal Governo italiano. È pronta la bozza del piano messo a punto dagli esperti del ministero della Salute per il vaccino contro il Covid. Chi potrà vaccinarsi per primo?

A ricevere subito le dosi dovrebbero essere un milione e 700mila cittadini, che saranno scelti in base ad una serie di categorie individuate in funzione della loro «fragilità e potenziale esposizione al virus». Come già indicato in varie occasioni da tutti gli esperti e dallo stesso governo, in testa alla lista ci saranno gli operatori sanitari, per partire con la protezione alla categoria professionale più esposta, gli anziani (a partire da quelli più fragili ricoverati nelle Rsa) e le persone la cui salute è più precaria come i malati cronici. Gli ultimi saranno i giovani.

Il vaccino si conserva a meno 80 gradi

Il vaccino» anti-Covid «di cui è stata data informazione rispetto all’efficacia», quello a mRna di Pfizer/BionTech, «pone qualche aspetto particolare per quel che riguarda la catena di distribuzione proprio per la necessità di essere mantenuto a temperature significativamente più basse rispetto a quelle di altri vaccini», ossia a -75/-80 gradi.

I centri vaccinali

Per quando arriveranno le prime dosi non si prevedono particolari problemi: i medici dei centri vaccinali saranno i primi ad essere chiamati all’appello. Poi si dovrà ampliare la squadra dei vaccinatori con grande probabilità ai medici di famiglia. Il piano vaccinale in Gb li ha già previsti con un sistema di incentivo economico in modo da accelerare il più possibile il processo. Intanto in Veneto c’è già il piano: «Vaccino Pfizer in distribuzione a fine gennaio».