Vaccinopoli a Ragusa, stasera a Piazzapulita, su La 7

Ragusa - Nella puntata di stasera, 28 gennaio, di Piazzapulita, il talk show di approfondimento di La7 condotto da Corrado Formigli, andrà in onda un'inchiesta di Alessio Lasta sui furbetti del vaccino anticovid. Nel servizio verranno svelati i nomi di dirigenti amministrativi che hanno fatto vaccinare i familiari. Ma non solo. L'inchiesta svelerà anche i nomi di giornalisti, figli di medici, perfino un condannato in primo grado per corruzione che nelle scorse settimane hanno ottenuto la somministrazione del vaccino. Il tutto con le voci dei diretti interessati raccolte dalla troupe percorrendo palmo palmo la provincia di Ragusa, dal capoluogo a Scicli, da Modica a Comiso.

Nel servizio - che si preannuncia ricco di spunti di dibattito - anche la voce del direttore generale dell'Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, che in queste settimane ha denunciato il debordare di questo malcostume. Appuntamento giovedì 28 gennaio alle 21.15 su La7.