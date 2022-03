Valeria Golino gira nuova serie tv, via ai provini per bambini siciliani

Palermo - Al via i casting per la nuova serie tv diretta da Valeria Golino, “L’arte della gioia”, tratta dall’omonimo romanzo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza che racconta la vita avventurosa di Modesta, donna ingegnosa e vitale, che sfida pregiudizi, regole e convenzioni in una continua lotta all’autodeterminazione. La fiction televisiva, le cui riprese inizieranno a fine estate, è prodotta da HT Film, casa di produzione indipendente fondata da Viola Prestieri e da Valeria Golino.

In questa fase dei casting si cercano una bambina tra gli 8 e i 10 anni e due ragazzini, un maschio tra i 12 e 15 anni e una femmina tra i 18 e i 20 anni ma che sembri più piccola. C’è un’unica condizione per i tre profili ricercati: devono essere siciliani. Questa parte del casting avverrà quasi esclusivamente online, nel rispetto delle misure anti-contagio, dicono dall’ufficio casting.

Per partecipare al casting è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo mail lagioiacastingsicilia@gmail.com (in oggetto specificare nome, cognome/casting adolescenti oppure nome, cognome/casting bambini), allegando in file singoli (senza Wetransfer) una foto in primo piano su sfondo neutro, una foto a figura intera su sfondo neutro, dati anagrafici completi del candidato, due contatti telefonici e la liberatoria per minorenni (scaricabile a questo indirizzo).