Variante Covid, la coppia ricoverata a Roma è stata in giro per 4 giorni

Roma - La nuova variante del Covid-19 in versione inglese è sbarcata quattro giorni all’aeroporto di Fiumicino. Il nuovo “paziente uno” è un italiano rientrato dalla Gran Bretagna, il “paziente due” è la compagna dell’uomo: al momento entrambi non hanno particolari sintomi, a parte del raffreddore, ma sono stati messi subito in isolamento nel disperato tentativo di impedire la diffusione di questa mutazione del Coronavirus, visto che avrebbe una capacità di propagarsi più rapida del precedente. Per il momento non sono state fornite altre informazioni, né sull’identità della coppia né sull’ospedale in cui è tenuta sotto osservazione.

A dare l’allarme sulla presenza in Italia di questa nuova variante del Covid-19 è stato il dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, che ha sequenziato il genoma “del virus Sars-Cov-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna”, si legge nel comunicato stampa. Gli ultimi passeggeri arrivati ieri dalla Gran Bretagna, prima che scattasse il blocco dei voli, dovranno osservare ora una quarantena obbligatoria di 14 giorni e non potranno lasciare l’Italia anche se erano solo di passaggio nel nostro Paese per pochi giorni.