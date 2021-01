Vasco Rossi, Una Canzone D'Amore Buttata Via. ASCOLTA

Vasco Rossi ha voluto regalarci la prima canzone del 2021. «Una canzone d’amore buttata via», il nuovo singolo una power ballad, romanticismo sognante con una sferzata rock nel ritornello e dei cori a sottolineare il mantra del testo, un «non lasciarmi andar via» implorato a una donna.

Vasco è un amante che mente alla propria donna: «e non è mica facile/ hai ragione te/ le mie scuse sono inutili/ ma non posso stare senza dirtele». Vasco chiede di non buttare a mare la relazione e anche la canzone d’amore del titolo per «una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia».

Il rocker ha scelto questo brano, scritto con Saverio Grandi e Saverio Principini e prodotto da Celso Valli, come anticipo di un album che uscirà nel corso dell’anno. Ascoltiamolo.

Ecco il testo di “Una canzone d’amore buttata via”

Sembra strano anche a me, sono ancora qui a difendermi

E non è mica facile

Hai ragione pure te, le mie scuse sono inutili

Ma non posso stare senza dirtele

Sembra strano anche che io non possa più proteggerti

E non è mica facile

Hai ragione sempre te, le mie scuse sono inutili

Ma non posso vivere senza di te

Ritornello: Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia

Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia

Una canzone d’amore buttata via

(Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia)

Sembra strano anche a me, ma non voglio più nascondermi

E non è mica facile

Hai ragione sempre te, e io devo riconoscermi,

Ma non è possibile senza di te

Non lasciarmi andar via

Non lasciare che sia

Una stupida storia, una notte ubriaca, una sola bugia

Non lasciarmi andar via, non lasciare che sia

Una canzone d’amore buttata via

(Non lasciarmi andar via, andar via. Non lasciare che sia)

STRUMENTALE

Una canzone d’amore

STRUMENTALE

Non lasciarmi andar via

Non lasciarmi andar via (andar via, non lasciare che sia, che sia)

Una canzone d’amore buttata