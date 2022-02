Venti di guerra, sottomarino in uscita da Taranto VIDEO

Taranto – In concomitanza con le esercitazioni navali russe e atlantiche nel Mediterraneo, ieri è uscito dal porto di Taranto un piccolo sottomarino: ne transitano diversi al molo pugliese e molto probabilmente è solo una coincidenza, tuttavia il passaggio non è passato inosservato a tanti cittadini, che non hanno perso tempo a filmare il transito del mezzo a pelo d’acqua. Solo da un paio di giorni, a Pozzallo, è terminato l’alert per un altro sommergibile in immersione davanti alle coste ragusane.