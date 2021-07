Viaggi al buio: sai dove parti (e quanto paghi), non sai dove arrivi

Ragusa - La meta resta ignota fino a qualche giorno prima della partenza, il tempo strettamente necessario a registrare le carte d’imbarco e preparare bene le valigie. Perché si può finire al Polo o all’Equatore può essere. Già tra aprile e maggio il tour operator Toratora, prima piattaforma italiana di “viaggi a sorpresa”, ha visto crescere del 300% le visite degli utenti sul proprio portale rispetto al bimestre precedente, raddoppiando le vendite.

E il trend continua. “Ci siamo annoiati a morte durante i lockdown, abbiamo bisogno di tornare a provare un brivido, qualcosa che ci faccia sentire di nuovo vivi” con l’emozione di quando da piccoli scartavamo l’uovo di Pasqua o la busta sorpresa. Questa la spiegazione del boom che si è data il team del sito. La formula è semplice: si può scegliere da dove e quando partire, la durata del viaggio e il budget a disposizione.

In più, si possono escludere gratuitamente fino a 3 delle destinazioni proposte dall’algoritmo, che individuerà volo a/r, hotel 3/4 stelle in centro e guida personale. Tariffa e periodo minimo: due notti a 179 euro, esclusi extra, comunque a scelta e non obbligatori. Ed è ancora possibile posticipare o annullare la vacanza in caso di impedimenti dettati dalla situazione Covid. Tra le destinazioni sparse in tutto il mondo, offerte random dall’intelligenza artificiale, moltissime sono siciliane.