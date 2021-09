Vino: torna manifestazione 'Sicilia in bolle'

PALERMO, 24 SET Per il settimo anno consecutivo torna Sicilia in Bolle, evento esclusivo per tutti gli appassionati delle bollicine, del mondo della spumantistica che coinvolge le migliori aziende della Sicilia e non solo.

Organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier Delegazione Agrigento e Caltanissetta in collaborazione con Ais, Sicilia in Bolle si svolgerà dal 9 all'11 Ottobre a pochi passi dalla Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento.

Diversi i momenti in programma in cui protagoniste assolute saranno le migliori selezioni di vini Metodo classico e charmat e vini frizzanti prodotte nel territorio siciliano ma non solo: quest'anno infatti, sono rinnovate le masterclass con il Consorzio Alta Langa, rappresentate dal Presidente Giulio Bava, e l'Istituto Trentodoc partnership questa che si rinnova per il terzo anno consecutivo con la presenza di Roberto Anesi, miglior sommelier di Sicilia, che presenterà una selezione di bollicine di montagna da degustare.

Ad oggi sono più di quaranta le cantine siciliane che hanno confermato la loro presenza a quello che è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi di Ais Italia. (ANSA).