Vino: Mazara del Vallo si illumina con 'Stelle sul Mazzaro'

PALERMO, 19 AGO Al via a Mazara del Vallo "Stelle sul Mazzaro" la manifestazione che anima gli angoli più belli della città. Il centro storico della cittadina siciliana che conserva l'affascinante impianto islamico della Kasbah sarà teatro delle iniziative della Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara, che con il patrocinio del Comune ha messo a punto un fitto programma di appuntamenti legati al vino e al cibo.Vivere lo spazio urbano e metterlo in connessione con le realtà produttive vitivinicole del territorio circostante è l'obiettivo del ricco calendario di incontri (consultabile su www.stellesulmazzaro.org) che tra il 26 e il 27 Agosto toccherà numerose cantine dell'agro mazarese tra le quale Giglio, Assuli, Baglio Aimone, Tenuta Gorghi Tondi. Nel pomeriggio del 26 Agosto spazio ad un grande protagonista: il Gambero Rosso di Mazara simbolo della marineria locale verrà posto al centro di una masterclass che lo coniugherà ad 8 Presìdi Slow Food e 8 vini bianchi da vitigni autoctoni tra i più rappresentativi dell'isola in "Rosso di Mazara…bianchi di Sicilia", un percorso degustativo introdotto dalla giornalista Valeria Lopis e guidato da Onav Trapani. Il pregiato crostaceo sarà abbinato con l'Insolia "Resilience" di Colomba Bianca, il Grillo "Vurrìa" Cantina Di Giovanna, il Catarratto "Kima" di Possente, il Carricante Etna Bianco Superiore di Barone di Villagrande, il Moscato di Siracusa "Cyane" di Cantina Pupillo, lo Zibibbo pantesco "SoraLuna" di Fabrizio Basile, la Malvasia secca delle Lipari "Didyme" di Tasca D'Almerita e il vitigno reliquia Rucunu "Nsajar" di Riofavara. Tre giorni di esperienze e riscoperta lungo il Mazzaro e dintorni, per poi ritrovarsi domenica 28 Agosto con un gran finale che cambia punto di vista e osserva la città dal mare. (ANSA).