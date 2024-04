Virginia Raffaele, la dieta dell'attrice

Virginia Raffaele (Roma, 1982) è sempre stata una grandissima sportiva. In passato ha studiato danza classica e moderna all’Accademia Nazionale di Danza, mentre oggi frequenta costantemente una palestra vicino casa, dove la segue un personal trainer che ha studiato degli esercizi adatti a lei. E quando invece ha voglia di stare all’aria aperta si dedica a lunghe passeggiate o a una corsa. Per lei lo sport è indispensabile non solo per una questione fisica, ma anche e soprattutto perché la aiuta a combattere lo stress. Insomma, un antistress naturale. Motivo per cui ogni tanto si cimenta anche in nuovi sport come il tennis e il golf. Del resto, lo sport è di famiglia. È cresciuta in una famiglia circense e suo zio era un boxeur.

Uno dei segreti della forma strepitosa di Virginia è la colazione, che non salta mai. Anzi! Deve essere abbondante e… salata! Pane tostato con frutta e miele, uova, ricotta e marmellata. Magari quella di mirtillo che è la sua preferita. È proprio lei a definire la sua “la dieta della colazione”. La sera evita i carboidrati, ma si concede un bicchiere di vino perché “fa bene allo spirito”. E per spuntino? Delle mandorle.

Virginia Raffaele è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. In passato ha avuto una relazione di cinque anni con il comico Ubaldo Pantani, periodo in cui la comica ha legato moltissimo con la figlia di lui. Oggi si vocifera che abbia una storia con l’attore teatrale Thomas Santu, classe 1991, di Civitavecchia, e si è diffuso un gossip anche su un presunto flirt con Checco Zalone. Che sia vero o no, quello che è certo è che anche questa volta Virginia sta cercando di mantenere la sua sfera privata lontana dai riflettori.

Una lunga carriera televisiva, quella di Virginia Raffaele, che è sempre molto richiesta. Da Sanremo ad Amici di Maria de Filippi, la conduzione del Concerto del Primo Maggio nel 2012 e le ospitate a Quelli che il calcio. Ha avuto uno show tutto suo e al cinema l’abbiamo vista in diversi film come L’ultima ruota del carro e Una donna per amica. Pensate che fra le varie cose ha fatto anche la doppiatrice in Big Hero 6 e La famiglia Addams 1 e 2.