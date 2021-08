Vittoria del Covid: i dati dei vaccini nei 12 comuni ragusani

Vittoria - I numeri del Covid continuano a salire e il comune di Vittoria è quello che, nel Ragusano, sta pagando il prezzo più alto sia per contagi che per numero vittime. Delle 2567 persone positive ieri in provincia quasi la metà, 1116, erano a Vittoria: un dato che non contempla ancora tutte le persone che hanno effettuato il tampone"fai da te" senza comunicarne esito all'Asp, e i test in libera vendita che stano andando a ruba in farmacie e supermercati.

L'impennata dei contagi è diretta conseguenza dell’alta percentuale di vaccinazioni ancora da effettuare. L'ultimo dato disponibile è aggiornato al 23 agosto. Dei 12 comuni ragusani peggio di Vittoria va solo Acate, maglia nera: con il 57,38% dei 9.608 residenti in target che ha ricevuto almeno una dose di vaccino e appena il 47,53% di immunizzati. Segue, appunto, Vittoria con 54.647 cittadini, il 65,95% dei quali vaccinato con una dose e il 54,30% con due.

In terza posizione Comiso: 26.829 in target, il 67,29% con prima dose e il 55,79 a ciclo completo. Quarta Santa Croce Camerina: 9.606 abitanti, il 69,45% con una dose e il 56,54% con il richiamo. Quinta Chiaramonte Gulfi: 7.205 in target, il 69,62% con una dose e il 59,14 con due. Sesta Ispica: 14.538 persone in target, 69,94% con una dose e 60,18% con due. Settima Scicli: 23.970 persone vaccinabili, il 71,10% con una e il 59,62% con due dosi.

Pozzallo è ottava: 16.839 in target, il 73,19% con una dose e il 62,48% con due. Nona Modica: 47.827 in target, 76,87% con una dose e 64,79% con due. Decima Monterosso Almo: 2.604 persone, l'80,49% con una dose e il 70,35% con due. Il capoluogo Ragusa è quasi al top: su un target di 64.184 persone da vaccinare, l'81,59% ha ricevuto almeno una dose e il 72,13 è immunizzato. Chiude la classifica la piccola Giarratana: 2.609 in target, l’84,59% con una dose e il 73,40% con due.

Tornando a Vittoria e Comiso, le due città che da sabato fino al 6 settembre saranno in zona arancione: gli immunizzati nel target tra i 12 e 60 anni sono rispettivamente solo il 45,35% e il 47,47%, contro il 63,27 di Ragusa. Un ulteriore elemento di preoccupazione a Vittoria - comune sciolto per mafia -, è dato inoltre dalla "perenne"campagna elettorale; dopo tre rinvii del voto causa pandemia, a ottobre si dovrebbe votare ma, con queste premesse, è forte il rischio di un ennesimo rinvio.