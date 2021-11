Vittoria la città ragusana più trasgressiva alla guida

Vittoria - Si è concluso il progetto svolto nei 12 comuni iblei, presentato oggi in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada: dall’1 settembre all’1 novembre i volontari dell’Aifvs hanno monitorato i comportamenti al volante (e al manubrio) dei residenti, con 16 postazioni fisse piazzate nelle vie più trafficate dei centri abitati, per rilevare le infrazioni al codice della strada.

Le più comuni sono risultate, nell’ordine: uso di cellulare e cuffiette alla guida, cintura non allacciata, mancata distanza di sicurezza e del casco nel caso di veicoli a due ruote. Al primo posto della classifica degli indisciplinati c’è Vittoria, con una media del 78% infrazioni su 100 veicoli controllati. Seguono: Scicli (76%) e Acate (74%). Fuori dal podio - ma con una percentuale comunque elevata - Comiso (68%), Modica (65%), Pozzallo (64%), Ispica (63%), Santa Croce Camerina (56%). Sotto la metà delle vetture monitorate ci sono solo Chiaramonte Gulfi (48%), Giarratana (43%) e infine Monterosso Almo (42%).