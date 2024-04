Volotea: al via i nuovi collegamenti da Palermo verso la Francia

Palermo - Si scaldano i motori a Palermo: Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura oggi, venerdì 12 aprile, la nuova rotta verso Bordeaux, con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì, e si prepara a decollare per Brest il prossimo 19 aprile, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e venerdì. Si arricchisce così il bouquet di destinazioni francesi disponibili dal capoluogo siciliano.

Perdersi tra le vie del centro storico di Bordeaux, patrimonio dell’Unesco dal 2007, o scoprire la storia di Brest, cittadina della Francia nord-occidentale: i tanti turisti in partenza dallo scalo palermitano avranno l’imbarazzo della scelta per organizzare una fuga alla scoperta delle bellezze d’oltralpe. Ma non solo: i numerosi passeggeri in partenza dalla Francia avranno ancora più possibilità di raggiungere Palermo e immergersi nelle splendide spiagge del nord della Sicilia.