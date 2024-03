Volotea, da domani nuovi collegamenti da Comiso verso Verona e Torino

Comiso - Si accendono i motori a Comiso. Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura domani le nuove rotte in partenza dallo scalo siciliano. Decolleranno, infatti, i collegamenti alla volta di Verona e di Torino, entrambi con frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica.

Sono 3 le destinazioni disponibili da Comiso: oltre alle due città del Nord Italia, nei prossimi mesi partirà anche il collegamento verso Bari. Con oltre 22.000 posti in vendita per Verona e più di 16.000 per Torino, Volotea prende ufficialmente il volo dallo scalo di Comiso, che si aggiunge così al ricco portfolio di aeroporti siciliani in cui già opera – Catania, Lampedusa, Palermo e Pantelleria – consolidando ulteriormente la sinergica collaborazione tra il vettore e l’isola.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.