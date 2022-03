Ragusa - Vorrei incontrarti fra cent’anni… sulla Ragusa-Catania: la canzone di Ron sembra la colonna sonora ideale per i commenti dei lettori al nostro post social con la notizia dell’ok al progetto esecutivo dell’autostrada dei sogni. “Perché tutta questa urgenza” chiede ironico Enrico Gucciardello. In effetti, se solo per approvarlo ci sono voluti 30 anni e deve ancora essere pubblicato il bando per la gara d’appalto: quanti di noi, che leggiamo oggi questo articolo, sopravviveranno non alla fine dei lavori ma all’apertura del cantiere?

Lo scetticismo è d’obbligo e il sarcasmo domina tra gli utenti. “Penso che i figli dei miei futuri nipoti sicuramente la percorreranno” prevede Emanuele Lauria. “Considerato che la Siracusa-Gela dopo 51 anni è ancora a metà strada, penso che forse fra 100 anni sarà realizzata” calcola Daniele La Lota. La maggior parte dei commentatoti vede nella notizia solo uno spot elettorale per le regionali. “Letta la pagina della satira, che notizie riporta il giornale?” chiede Johannes Biazzo. Potrebbe essere una buona idea: potremo inaugurarla riportando ogni giorno le “buone notizie” di Palazzo d’Orleans.