Weekend instabile in provincia di Ragusa: le previsioni meteo

Ragusa - Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, l’allerta meteo sulla provincia iblea continua a venire dal vento, che soffierà ancora teso. Le temperature oscilleranno tra i 17°C di massima sulla costa ai 10°C di minima all’interno. Domani, venerdì 3 dicembre, i rovesci - che dalla mattinata interesseranno il nordovest della Sicilia - caleranno a sud col passare delle ore, portando qualche precipitazione di debole intensità nel pomeriggio anche sul nostro territorio. Sono attesi al massimo 6mm di pioggia, la lieve perturbazione provocherà però un forte calo della colonnina di mercurio: la massima diurna non supererà i 13°C, mentre la minima piomberà di notte fino a 5°C.

I venti rinforzeranno a forti e tali resteranno anche per tutto sabato 4: nei cieli però, tra una nube e l’altra, tornerà a far capolino il sole facendo guadagnare un paio di gradi alle temperature nei valori massimi e minimi. Il temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche proseguirà fino alla tarda serata di domenica 5, quando il cielo tornerà a riannuvolarsi e - tra la notte e il mattino seguente - potrà cadere anche qualche goccia di pioggia. L’escursione termica si assesterà tra i 15-16°C di massima e gli 8-9°C di minima. Per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell’Aeronautica militare.