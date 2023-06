WhatsApp down, numerose segnalazioni anche per Facebook e Instagram

WhatsApp è andato in down oggi pomeriggio per numerosi utenti in Italia. Il servizio di messaggistica online ha riscontrato problemi con migliaia di segnalazioni sul sito Downdetector. Sullo stesso sito si è registrata un'impennata delle segnalazioni anche per Facebook, Facebook Messenger e Instagram, tutti sistemi gestiti da Meta Platforms. Anche su Twitter si sono moltiplicati tweet con l'hashtag #whatsappdown.