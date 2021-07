WhatsApp, in arrivo i "pizzini" che si autodistruggono

Roma - Anche gli utenti iOS avranno accesso alla nuova funzionalità WhatsApp che permette di inviare messaggi che si autodistruggono dopo che sono stati visti: la funzione, già rilasciata di recente per gli utenti Android, è ancora in fase di test nelle versioni beta dell'app e a breve arriverà pure su iPhone. Si chiama "View once" e consente di inviare foto e video che possono essere aperti solo una volta, dopodiché vengono automaticamente cancellati e non sono più disponibili.

I messaggi riporteranno la dicitura "aperto" e non potranno più essere visualizzati. Resta la possibilità di monitorarne la ricezione attraverso la doppia spunta blu, per chi la usa ancora. Quando sarà disponibile basterà aprire l'applicazione per trovare il pop up e scaricare la novità. Come per Snapchat, occorre tener presente che - pur visualizzabili una sola volta - i destinatari possono sempre fare degli screenshot ai messaggi per conservarne traccia personale.