Lewis Hamilton correrà per la Ferrari in Formula Uno

Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 «dal 2025, con un contratto pluriennale». Lo ha appena annunciato la scuderia di Maranello. «È giunto il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida» afferma Lewis Hamilton in una dichiarazione pubblicata dal team Mercedes insieme con l'annuncio del divorzio nel 2024, senza fare esplicitamente il nome della Ferrari. «Ho trascorso 11 anni meravigliosi con questa squadra - prosegue Hamilton - e sono così orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme. La decisione di andarmene è stata una delle più difficili che abbia mai dovuto prendere. Voglio finire alla grande insieme e voglio renderlo indimenticabile».

Hamilton, 39 anni compiuti il 7 gennaio, ha scelto di legarsi a Maranello che più volte aveva provato a prenderlo in passato. Invano. Lewis sarà in coppia con Charles Leclerc nel 2025, quest’anno chiuderà la stagione con la squadra di Toto Wolff alla quale si è legato nel 2013. «La sua famiglia» diceva sempre, anche dopo l’ultima estensione del contratto. Ma evidentemente era giunto il tempo di cambiare aria, di cedere alla tentazione dell’avventura in rosso, un’esigenza non più rinviabile. Sette titolo come Michael Schumacher, il primo conquistato nel 2008 con la McLaren al suo secondo anno in F1. Nel 2013 ha scelto il momento giusto per trasferirsi alla Mercedes cogliendo l’opportunità offerta dal cambio di regolamento e la superiorità dei tedeschi in materia di power unit. Con il dream team della Stella Lewis si prende sei Mondiali fra il 2014 e il 2020, mancando soltanto nel 2016 vinto dall’ex amico-rivale Nico Rosberg.

Nel 2021 il duello epico contro Verstappen, perso all’ultimo giro di Abu Dhabi, fra polemiche mai spente. Poi nel 2022 il passo falso della Mercedes che non ha saputo interpretare i nuovi regolamenti tecnici ad effetto suolo: Lewis si trova a inseguire, anche la Ferrari, mentre il compagno George Russel porta a casa a una vittoria in Brasile. Quanto a successi il baronetto di Stevenage è il recordman in F1: 103 vittorie, di cui l’ultima data 2021 (a Gedda in Arabia Saudita). Centoquattro le pole, altro primato assoluto.